Armênia anuncia morte de 3º soldado em confrontos com Azerbaijão

A Armênia informou, nesta quarta-feira (12), a morte de um terceiro soldado em confrontos armados com o Azerbaijão na fronteira, os piores desde o início do ano e que também deixaram um morto no lado azerbaijano.



Os dois lados se acusam mutuamente de estarem por trás das "provocações" que deflagraram a escalada.



A violência entre ambas as partes explode periodicamente, apesar do cessar-fogo de novembro de 2020 que encerrou uma guerra de seis semanas pelo controle do enclave de Nagorno Karabakh.



Ontem, a Armênia informou dos mortos e dois feridos de seu lado, enquanto o Azerbaijão anunciou um óbito neste contexto.



Nesta quarta, o Ministério armênio da Defesa anunciou que o terceiro corpo, de um de seus militares, foi encontrado à noite com ferimentos de bala.



De acordo com o Azerbaijão, os confrontos acontecem na região fronteiriça de Kalbajar, localizada perto do disputado território de Nagorno-Karabakh.



A guerra de 2020 entre estes dois países deixou mais de 6.500 mortos e terminou com a derrota da Armênia, que teve de ceder várias regiões ao redor de Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão, incluindo Kalbajar.