Hong Kong definirá mais crimes 'de segurança nacional'

Hong Kong vai definir novos crimes de segurança nacional - anunciou a chefe do Executivo local, Carrie Lam, ao presidir a primeira sessão da nova legislatura, formada por "apenas patriotas" e sem oposição.



Carrie Lam disse que uma nova legislação reforçará a atual lei de segurança nacional imposta a Hong Kong pela China, que transformou o centro financeiro internacional e deu poder às forças de segurança para reprimir a dissidência.



A atual lei de segurança nacional pune quatro crimes: secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras.



A chefe do governo local confirmou que seu governo apresentará uma "legislação local", em conformidade com o artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong, uma espécie de constituição implementada em 1997 após a devolução da ex-colônia britânica à China. Neste texto, a cidade é orientada a formular suas próprias leis de segurança.



Uma tentativa anterior de aprovar e implementar esta lei em 2003 gerou a multitudinárias manifestações, levando o governo a recuar.



"O processo legislativo relativo ao artigo 23 faz parte das obrigações constitucionais e não pode ser adiado por mais tempo", disse Carrie Lam aos deputados.



Lam não detalhou o que será incluído no anteprojeto que deve ser apresentado antes do final de junho.



O artigo 23 detalha os crimes de traição, secessão, sedição, subversão e roubo de segredos de Estado. Também contempla proibir organizações políticas estrangeiras de fazerem atividades em Hong Kong, ou que organizações políticas locais tenham vínculos com entidades estrangeiras.



- "Garantir a estabilidade" -



A introdução desta nova legislação pode acelerar a transformação deste centro financeiro internacional, cujas antigas liberdades foram severamente reduzidas com a imposição da lei de segurança nacional por parte de Pequim.



Redigido de forma muito ambígua, o texto tornou ilegal quase toda dissidência e remodelou a cidade à imagem do autoritarismo chinês.



Hoje, a maioria das figuras do movimento pró-democracia se encontra presa, abandonou a política, ou fugiu para o exterior.



É improvável que este novo projeto de lei local vá ser rejeitado pelo Conselho Legislativo, agora composto exclusivamente por membros leais a Pequim, após as eleições de dezembro.



Nessas eleições, implementou-se um novo sistema eleitoral que reduz, significativamente, o número de deputados eleitos por sufrágio direto e que impede a apresentação de candidatos não considerados "patriotas".



Em março próximo, um comitê de partidários de Pequim elegerá um novo chefe do Executivo. O mandato de cinco anos de Carrie Lam termina em junho, e ela não informou se pretende se candidatar.



Nesta quarta, Carrie se limitou a admitir que pode ser difícil concluir o projeto de segurança nacional antes de seu primeiro mandato.



Dirigindo-se à nova câmara, onde o emblema nacional vermelho e dourado da China agora brilha acima do brasão oficial da cidade, Lam elogiou a lei imposta por Pequim.



"Sua função hoje é ser um ponto de ancoragem para garantir a estabilidade e fazer as pessoas saberem que há consequências", frisou.



"A lei nos obriga a prevenir, reprimir e punir os crimes. Se a prevenção for bem feita, poderemos punir menos", acrescentou.