Inflação na China desacelera em dezembro

A inflação na China se desacelerou em dezembro, graças à queda no preço dos alimentos e das matérias-primas - conforme dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatística (NBS, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (12).



O índice de preços ao consumidor aumentou 1,5% interanual em dezembro, uma clara queda em relação aos 2,3% registrados em novembro e abaixo das expectativas dos analistas.



A inflação industrial também caiu, depois de atingir, em outubro, um máximo em 26 anos (+ 13,5%). Em dezembro, o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede o custo dos bens ao saírem da fábrica, ficou em 10,3%.



Como muitos outros países, a China teve aumentos de custos no ano passado. Com essa desaceleração, analistas veem uma oportunidade de se implantar medidas para relançar a economia, como o corte das taxas de juros.



"A probabilidade de se ver um corte das taxas no primeiro trimestre é alta", afirma Bruce Pang, analista da China Renaissance Securities Hong Kong.