Homem perde esposa, duas filhas e um filho em incêndio nos EUA

Família de Drammeh (foto: Arquivo pessoal)

Um incêndio no Bairro do Bronx, em Nova York, matou 17 pessoas na manhã do último domingo (09/1). O acidente aconteceu pouco antes das 11h (13h no horário de Brasília). Um caso que chamou a atenção foi o de Ishak Drammeh, que perdeu três filhos e sua esposa. Seu filho, Muhammed Drammeh, havia acabado de completar 12 anos.

A esposa de Ishak, Fatoumata, de 50 anos, e suas duas filhas, Fatoumala, de 21, e Nyumaaisha, 19, também faleceram no incêndio. Ele conta que as vítimas estavam em um apartamento no 15° andar no Twin Parks Northwest, quando o fogo se alastrou.

Drammeh perdeu seus 3 filhos e sua esposa (foto: Robert Miller/NY Post)

“Um dia eles simplesmente se vão e você nunca mais poderá os ver novamente”, disse para o jornal The Post. “Meus filhos eram incríveis”, completou.

Vindo da Gâmbia, Drammeh estava trabalhando no estado de Ohio durante o incêndio e diz ainda estar esperando pelos corpos de seus familiares. “Os detetives me enviaram um número de confirmação para dizer que todos morreram, mas eu não posso confirmar isso, pois ainda não vi os corpos”, disse. “Eles nos enviam fotos, mas eu ainda não os vi”.

Ishak Drammeh perdeu família em incêndio (foto: Robert Miller/NY Post)

Sem comer há dias, Ishak conta que sua filha Fatoumala estava no último ano da faculdade de Economia, na Universidade de Buffalo, Nyumaaisha trabalhava em um hospital até começar a faculdade e Muhammad também estava na escola.

Drammeh visitou a mesquita Masjid Ar-Rahama, que faz parte da vida de 16 dos 19 falecidos. “Sendo honesto, eu sei que todos nós viemos de Allah e todos nós voltaremos para ele”, acrescentou.

Imam Musa Kabba, participante da mesquita, é o organizador do funeral para as vítimas que serão sepultadas nos Estados Unidos.

“Nós perdemos 16 pessoas que pertenciam a este centro, incluindo pais, mães e crianças”, disse. “Estávamos acostumados a rezar juntos. Nós perdemos nosso povo e nossa família. Agora só temos tristeza”.

Ishak Drammeh planeja enterrar sua família nos Estados Unidos, onde seus três filhos nasceram.

Outras vítimas

Tijan Janneh é outro pai de luto. Ele perdeu sua filha, Sere Janneh, de 27 anos. “Minha filha era tão boa, trabalhadora e respeitosa, ” disse quando voltou ao apartamento para pegar objetos pessoais.

Morando no 6° andar, ele diz que quando o fogo se alastrou, tinha muita fumaça e falou para a sua filha para irem embora, como todos que conseguiram sair do prédio. “Tinha muita fumaça preta, não conseguíamos ver nada e, por causa disso, nos separamos”, contou. “Depois disso, eu soube das notícias e minha filha se foi”.

