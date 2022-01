Petróleo fecha em alta após queda do dólar

Os preços internacionais do petróleo se recuperaram nesta terça-feira, impulsionados pela queda do dólar e pelas previsões da Agência de Informação sobre Energia (EIA), que elevou suas expectativas sobre as cotações para 2022.



Em Nova York, o barril do WTI para entrega em fevereiro subiu 3,82%, fechando em 81,22 dólares. Em Londres, o barril de Brent para entrega em março ganhou 3,52%, a 83,72 dólares.



O dólar caiu ao menor nível em dois meses em relação ao euro, barateando o petróleo para os investidores estrangeiros, o que impulsionou as compras.



Os números das reservas comerciais de petróleo bruto e gasolina dos Estados Unidos serão divulgados nesta quarta-feira. Analistas esperam uma queda de 1,85 milhão de barris para os estoques de petróleo, segundo a média dos especialistas ouvidos pela agência Bloomberg.