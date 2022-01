Pedidos e entregas da Boeing se recuperam em 2021

A Boeing registrou um aumento de suas entregas e sobretudo das encomendas de aeronaves em 2021, depois de dois anos difíceis por causa da pandemia e dos problemas com seu principal produto, o 737 MAX.



Embora ainda não se aproxime dos níveis anteriores à pandemia, a fabricante recebeu 535 encomendas definitivas no ano passado.



A maior parte é do modelo 737 MAX, que retoma gradualmente o serviço desde o fim de 2020, depois de permanecer em solo por 20 meses após dois acidentes fatais em pouco tempo.



Trata-se de uma clara melhora em relação aos dois anos anteriores, quando a empresa teve mais cancelamentos do que pedidos.



O dado é, igualmente, muito inferior às 893 encomendas registradas, por exemplo em 2018.



Quanto às entregas, chave para os fabricantes porque é ao fazê-las que recebem os pagamentos, o balanço tem contradições.



A Boeing entregou 340 aviões em 2021, mais que o dobro do ano anterior.



O número é muito inferior às 806 aeronaves entregues em 2018.



No fim de 2021, o livro de encomendas da Boeing registrava 4.250, dos quais 3.376 são 737 MAX.



