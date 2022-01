Coreia do Norte diz ter testado míssil hipersônico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jung Un, supervisionou pessoalmente o lançamento bem-sucedido de um míssil hipersônico, informou nesta quarta-feira (11) a agência oficial norte-coreana KCNA, o segundo lançamento do tipo por este país dotado de armas nucleares em menos de uma semana.



O míssil, que levava uma "ogiva hipersônica deslizante (...) atingiu precisamente um objetivo a 1.000 km", reportou a agência KCNA, acrescentando que este teste "confirmou ainda mais a excelente capacidade de manobra da unidade de combate hipersônico".



Fotos divulgadas online no site na internet do Rodong Sinmun, jornal oficial do Partido dos Trabalhadores no poder, mostram o disparo do míssil na madrugada sob o olhar do dirigente norte-coreano, Kim Jong Un, cercado de homens vestindo uniformes militares.



"A capacidade de manobra superior do veículo de deslizamento hipersônico foi ainda mais fortemente testada no último lançamento de teste", relatou a KCNA.



Outras imagens no Rodong Sinmun mostram o míssil disparado no solo ao amanhecer em meio a chamas e fumaça, enquanto Kim discute com oficiais uniformizados.



É o terceiro teste relatado de um míssil hipersônico pela Coreia do Norte, após um em setembro de 2021 e outro na semana passada.



A defesa sul-coreana considerou que este disparo tinha atingido uma velocidade hipersônica e mostra claramente o "avanço" com relação ao da semana passada.



Os mísseis hipersônicos voam à velocidade Mach 5 e superior e podem mudar de rumo em pleno voo, dificultando sua detecção e interceptação.



Rússia, Estados Unidos e China disseram que testaram com sucesso ogivas hipersônicas, e a Rússia é considerada a líder mundial desta tecnologia.



Nos 10 anos de Kim no poder, a Coreia do Norte viu avanços rápidos em sua tecnologia militar, levando a sanções internacionais.



Os mísseis hipersônicos são a "prioridade máxima" em seu plano de cinco anos para ter armas estratégicas.



"A presença de Kim Jong Un no teste do míssil sugere que o nível de avanço do míssil hipersônico atingiu um nível satisfatório", declarou Lim Eul-chul, professor de estudos norte-coreanos da Universidade Kyungnam, em Seul.



- Diálogo paralisado -



O teste desta terça-feira acontece em um momento em que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para debater o programa de armas de Pyongyang.



O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, afirmou que o lançamento "viola diversas resoluções do Conselho de Segurança".



A Coreia do Norte tem rejeitado todos os convites de Washington para dialogar e Kim prometeu continuar fortalecendo a capacidade militar do país em uma reunião do partido no poder, em dezembro.



O diálogo entre Washington e Pyongyang segue paralisado e a Coreia do Norte enfrenta diversas sanções internacionais devido a seus programas de mísseis balístico e nuclear.



A nação empobrecida também permanece sob um rígido bloqueio sanitário devido ao coronavírus, que atingiu sua economia.