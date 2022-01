Coreia do Norte diz ter testado míssil hipersônico: agência oficial

A Coreia do Norte testou com sucesso um míssil hipersônico, reportou nesta quarta-feira (11) a agência oficial norte-coreana KCNA, o segundo lançamento do tipo por este país dotado de armas nucleares em menos de uma semana.



O míssil, que levava uma "ogiva hipersônica deslizante (...) atingiu precisamente um objetivo a 1.000 km", reportou a agência KCNA, acrescentando que este teste "confirmou ainda mais a excelente capacidade de manobra da unidade de combate hipersônico".



Fotos divulgadas online no site na internet do Rodong Sinmun, jornal oficial do Partido dos Trabalhadores no poder, mostram o disparo do míssil na madrugada sob o olhar do dirigente norte-coreano, Kim Jong Un, cercado de homens vestindo uniformes militares.



A defesa sul-coreana considerou que este disparo tinha atingido uma velocidade hipersônica e mostra claramente o "avanço" com relação ao da semana passada.



Os mísseis hipersônicos voam à velocidade Mach 5 e superior e podem mudar de rumo em pleno voo, dificultando sua detecção e interceptação.