Azerbaijão e Armênia reportam confrontos na fronteira

Armênia e Azerbaijão informaram nesta terça-feira (11) sobre confrontos em suas fronteiras, que deixaram ao menos um morto do lado azerbaijano e pelo menos dois do lado armênio.



Os confrontos são habituais entre os dois países, apesar do cessar-fogo de novembro de 2020, que pôs fim a uma guerra de seis semanas pela disputa do enclave de Nagorno Karabakh.



"Um soldado do Azerbaijão morreu (...) após as provocações das forças armadas armênias na fronteira", informou o ministério da Defesa de Baku.



O incidente ocorreu na região fronteiriça de Kelbadjar, situada perto de Karabakh, acrescentou.



A Armênia reportou, por sua vez, a morte de dois soldados e denunciou "ações provocativas" do exército azerbaijano.



Segundo a Armênia, disparos de artilharia e ataques de drones ocorreram em suas posições na fronteira.



Na véspera, as autoridades pró-armênias de Nagorno Karabakh tinham afirmado que quatro civis levaram tiros das forças azerbaijanas quando realizavam trabalhos agrícolas.



"Disparos intensos" ocorreram durante 15 minutos antes da intervenção dos soldados de manutenção da paz russos, presentes na região desde o cessar-fogo de 2020, e que agiram para deter o tiroteio, acrescentaram as autoridades pró-armênias.



Eles também destacaram o bombardeio pelas forças azerbaijanas de um povoado na região de Martuni, durante o qual um veículo civil foi destruído sem deixar vítimas.



O Azerbaijão desmentiu ter bombardeado este povoado.



O exército azerbaijano acusou no sábado as forças armênias de terem usado lança-granadas e armas de grosso calibre contra suas posições na região de Kelbadjar.



A guerra de 2020 entre os dois países deixou mais de 6.500 mortos e terminou com a derrota da Armênia, que precisou ceder várias regiões no entorno de Nagorno-Karabakh.