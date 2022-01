Dois ataques com drones deixam 19 mortos na região etíope do Tigré

Dezenove pessoas morreram em dois ataques com drones nos últimos dois dias na região etíope do Tigré, informaram à AFP nesta terça-feira (11) trabalhadores humanitários e uma autoridade sanitária.



O ataque mais letal ocorreu na segunda-feira na localidade de Mai Tsebri, no sul do Tigré, quando um drone impactou uma fábrica de farinha, matando 17 pessoas, contou um trabalhador humanitário, citando testemunhas.



O incidente deixou dezenas de feridos e 16 burros mortos, informou o funcionário.



"Uma testemunha que contou que os drones chegaram e sobrevoaram pouco antes de lançar as bombas. Então, houve pânico e depois de alguns minutos, todos ouviram gritos e viram o local aonde viram que as mulheres e os burros tinham morrido", informou a fonte.



Em outro ataque, que atingiu a localidade de Hiwane nesta terça-feira, morreram duas pessoas, segundo uma autoridade sanitária e um médico do hospital local.



Desde novembro de 2020, o conflito entre o exército e os rebeldes do Tigré deixou milhares de mortos e provocou o deslocamento forçado de dois milhões de pessoas.



Os esforços diplomáticos para acabar com esta guerra estão aumentando, assim como as notícias de atrocidades e fome que atingem a população.