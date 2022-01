Dezessete mortos em ataque de drone na região etíope do Tigré

Dezessete civis foram mortos em um ataque de drones na cidade de Mai Tsebri, na região etíope de Tigré, atingida pela guerra, disseram trabalhadores humanitários à AFP nesta terça-feira(11).



"Ontem (segunda-feira) o ataque em Mai Tsebri ocorreu à tarde e matou 17 civis que trabalhavam no moinho de farinha", disse um trabalhador humanitário, citando o relato de testemunhas.



Desde novembro de 2020, o conflito entre o exército e os rebeldes do Tigré deixou milhares de mortos e provocou o deslocamento forçado de dois milhões de pessoas.



Os esforços diplomáticos para acabar com esta guerra estão aumentando, assim como as notícias de atrocidades e fome que atingem a população.