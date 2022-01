Taiwan mantém seus F-16 em terra, após sumiço de um deles

Taiwan manteve sua frota de caças F-16V no solo, depois que um deles desapareceu no mar - anunciou a Força Aérea nesta terça-feira (11), acrescentando que as buscas pela aeronave seguem ativamente.



Um dos caças mais avançados de Taiwan, o F-16V desapareceu dos radares meia hora após a decolagem, durante um voo de treinamento.



O centro nacional de socorro relatou que testemunhas viram a aeronave "cair no mar", o que foi confirmado pela Força Aérea em uma entrevista coletiva.



"Não há sinal de que o piloto tenha conseguido saltar de paraquedas", disse o general Liu Hui-chien, acrescentando que o voo de todos os F-16V está proibido por enquanto.



Este acidente ocorre menos de dois meses depois de ser posto em operação, por parte de Taiwan, o primeiro esquadrão de F-16V, de concepção americana. Segundo as autoridades locais, o objetivo é melhorar sua frota aérea, em um contexto de crescentes tensões com a China.



Território onde as tropas nacionalistas se refugiaram em 1949 após sua derrota para os comunistas, Taiwan é considerada por Pequim como uma província rebelde que deve ser reunificada ao continente - inclusive à força, se necessário.