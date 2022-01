Indignação em Roma por bandeira nazista em funeral católico

A Igreja Católica de Roma expressou nesta terça-feira (11) sua rejeição e indignação com o uso de uma bandeira nazista para cobrir o caixão de uma ativista neofascista durante seu funeral em uma igreja na capital italiana.



Em uma foto publicada pelo jornal La Repubblica, pessoas aparecem em frente à igreja de Santa Lucia, no bairro de Prati, cercando o caixão coberto com uma bandeira vermelha adornada com uma suástica e gritando slogans pró-nazistas.



Tratava-se do funeral realizado na segunda-feira de Alessia Augello, membro do partido de extrema-direita Forza Nuova.



A formação neofascista está entre os organizadores no ano passado de manifestações violentas no centro de Roma contra a sede de instituições nacionais, bem como do maior sindicato.



Segundo o jornal La Repubblica, Alessia Augello, 44 anos, morreu de trombose.



A diocese de Roma, que confirmou que o caixão estava coberto com uma bandeira nazista, condenou o uso daquele "horrível símbolo incompatível com o cristianismo".



Foi um incidente "ofensivo e inaceitável", disse em um comunicado.



O pároco, Alessandro Zenobbi, expressou sua "profunda tristeza, decepção e consternação pelo ocorrido e se distanciou de cada palavra, gesto e símbolo usado fora da igreja".