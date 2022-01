'Hora da verdade', diz Rússia sobre relações com OTAN

Diplomatas russos disseram, nesta terça-feira (11), que a relação entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enfrenta sua "hora da verdade", às vésperas de uma reunião, na qual Moscou vai detalhar suas exigências para afastar a aliança de suas fronteiras.



"Vamos [para a reunião da Otan em Bruxelas] com expectativas realistas e com a esperança de que haja uma conversa séria e profunda sobre questões-chave e fundamentais sobre a segurança europeia", declarou o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Alexander Grushko, à agência de notícias Ria Novosti.



"Sem exagero, podemos dizer que nossas relações com a Aliança chegaram à hora da verdade", acrescentou.



A Rússia foi acusada por americanos e europeus de preparar um ataque contra sua vizinha Ucrânia, país aliada do Ocidente.



Moscou reagiu, alegando que o envio de dezenas de milhares de tropas russas na fronteira é uma reação à crescente e hostil presença da OTAN, nesta que o Kremlin considera sua zona de influência.



A Rússia pede tratados que proíbam a futura ampliação da Aliança Atlântica e o fim das manobras militares ocidentais nas fronteiras da Rússia.



Ontem, funcionários de alto escalão de ambos os governos se reuniram em Genebra, na Suíça, para o primeiro encontro de uma semana de intensa atividade diplomática entre Moscou e o Ocidente.



Nesta terça, o Kremlin avaliou como "positivas" estas primeiras conversas bilaterais sobre Ucrânia e segurança europeia. Ressaltou-se, contudo, que ainda é muito cedo para ser otimista sobre os possíveis resultados.



"Merece uma avaliação positiva", disse Dmitri Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, acrescentando, no entanto, que "ainda não há muitas razões para sermos otimistas".



"Precisa ser muito ingênuo para acreditar que uma primeira rodada (de discussões) dá grandes resultados", completou.