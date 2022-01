Taiwan aprova orçamento adicional de defesa contra ameaças da China

O Parlamento de Taiwan aprovou nesta terça-feira (11) uma lei de gastos adicionais de quase US$ 8,6 bilhões, em mais uma tentativa de aumentar as capacidades de defesa diante da crescente ameaça da China.



O governo propôs um orçamento especial de defesa de cinco anos de cerca de 237,3 bilhões de dólares taiwaneses a partir de 2022.



No ano passado, caças chineses violaram sua zona de defesa aérea em diversas incursões.



Taiwan vive sob a constante ameaça de invasão pela China, que considera a ilha autônoma como parte de seu território e aspira a um dia recuperá-la, pela força, se necessário.



As ameaças da China aumentaram acentuadamente desde que a presidente Tsai Ing-wen chegou ao poder em 2016.



No ano passado, Taiwan registrou 970 incursões de caças chineses em sua zona de defesa aérea, segundo dados compilados pela AFP, mais que o dobro das cerca de 380 realizadas em 2020.



Nesta terça-feira, os legisladores taiwaneses concordaram por unanimidade em aprovar o orçamento especial, embora tenham cortado em 310 milhões de dólares taiwaneses.



O pacote se soma a um orçamento anual recorde de defesa de US$ 471,7 bilhões definido para 2022.



O objetivo é adquirir vários mísseis de precisão e navios de alta eficiência "no menor tempo possível" para melhorar as capacidades marítimas e aéreas da ilha, disse o governo.