Atentado contra ônibus nas Filipinas mata criança e fere seis pessoas

Uma criança morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após a explosão de bomba em um ônibus público no sul das Filipinas, uma região devastada pela insurgência, segundo as autoridades, mas nenhum grupo reivindicou a responsabilidade.



A polícia disse que a explosão ocorreu quando o ônibus trafegava por uma estrada perto da cidade de Cotabato, na ilha de Mindanao, um refúgio de vários grupos armados, desde insurgentes comunistas a militantes islâmicos.



A bomba estava "dentro do ônibus, na parte de trás, onde muitas pessoas estavam sentadas", disse o sargento Randy Hampac, porta-voz da polícia na cidade de Aleosan.



Um menino de cinco anos morreu, enquanto outras seis pessoas ficaram feridas na explosão, informou Hampac.



Entre os feridos há um bebê de cinco meses e um menino de três anos.



Um relatório da polícia indicou que uma das vítimas viu um passageiro do sexo masculino deixar uma "bagagem" no ônibus ao desembarcar e que o ônibus explodiu posteriormente.