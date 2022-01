Kremlin considera 'positivas' primeiras conversas EUA-Rússia

O Kremlin avaliou, nesta terça-feira (11), como "positivas" as primeiras conversas entre Rússia e Estados Unidos sobre a Ucrânia e a segurança europeia.



Ressaltou-se, contudo, que ainda é muito cedo para ser otimista sobre os possíveis resultados.



"Merece uma avaliação positiva", disse Dmitri Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, acrescentando, no entanto, que "ainda não há muitas razões para sermos otimistas".



"Precisa ser muito ingênuo para acreditar que uma primeira rodada (de discussões) dá grandes resultados", completou.



Funcionários de alto escalão dos governos russo e americano se reuniram em Genebra, na Suíça, na segunda-feira (10), para o primeiro encontro de uma semana de intensa atividade diplomática entre Moscou e o Ocidente.



Estas conversas acontecem em meio aos temores de que a Rússia invada seu vizinho pró-Ocidente, a Ucrânia.