A ONU pediu um montante recorde de US$ 5 bilhões para financiar a ajuda necessária, este ano, para garantir o futuro do Afeganistão, país à beira de uma catástrofe humanitária.



O plano da ONU estipula em US$ 4,4 bilhões o valor da ajuda dos países cooperantes para financiar as necessidades humanitárias em 2022. Trata-se da maior quantia solicitada para um único país, conforme comunicado divulgado pela organização.



A este total, serão agregados US$ 623 milhões para ajudar os refugiados afegãos nos países vizinhos.