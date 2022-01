Serviço Secreto prende homem acusado de ameaçar Trump de morte

O Serviço Secreto dos EUA prendeu nesta segunda-feira em Nova York um homem de 72 anos que teria telefonado para a agência ameaçando matar o ex-presidente Donald Trump, de acordo com uma acusação criminal.



Os promotores do Brooklyn dizem que Thomas Welnicki, "consciente e deliberadamente, ameaçou matar, sequestrar e causar ferimentos" no ex-presidente. Eles alegam que Welnicki disse à Polícia do Capitólio em julho de 2020 que "pegaria em armas e derrubaria" Donald Trump se este perdesse as eleições de 2020 e não reconhecesse a derrota.



A acusação faz referência a Trump como "Indivíduo-1". Welnicki também é acusado de ter deixado duas mensagens de voz no escritório do Serviço Secreto em Long Island, Nova York, em janeiro do ano passado, nas quais ameaçava matar Trump e 12 membros não identificados do Congresso.



"Ah, sim, isso é uma ameaça, venham e me prendam. Farei o que puder para acabar com (Indivíduo-1) e seus 12 macacos", teria dito Welnicki, que mora na área do Queens.



Welnicki é acusado ainda de ter telefonado três vezes para o escritório do Serviço Secreto em Nova York em novembro, apresentando-se com seu nome em todas as ocasiões. "Ele se referiu repetidamente ao Indivíduo-1 como Hitler, e disse: 'Farei tudo o que puder para garantir que (o Indivíduo-1) esteja morto", diz a acusação.



Welnicki foi processado em um tribunal federal do Brooklyn nesta segunda-feira e seria libertado após o pagamento de uma fiança de US$ 50.000. Como parte das condições de sua fiança, ele terá que cumprir prisão domiciliar noturna e portar um dispositivo de geolocalização. Também terá que procurar apoio psicológico e tratamento para qualquer dependência de álcool ou drogas, informou um porta-voz da promotoria.