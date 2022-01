Wall Street, que aguarda os dados sobre a inflação e uma audiência do presidente do Federal Reserve no Senado, limitou seus prejuízos nesta segunda-feira, graças à recuperação do Nasdaq antes do fechamento.



Segundo resultados provisórios, o Dow Jones perdeu 0,45%, a 36.068,01 pontos, e o Nasdaq fechou positivo em 14.942,83 pontos (+0,05%). O S&P; 500, por sua vez, caiu 0,14%, a 4.670,30 unidades.