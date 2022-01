EUA 'quer acreditar' que Rússia não atacará Ucrânia, diz embaixadora na ONU

Os Estados Unidos "querem acreditar" na Rússia, que afirma não planejar nenhum ataque contra a Ucrânia, declarou a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, nesta segunda-feira (10), embora tenha observado que as manobras russas até agora contradizem essa posição.



"Gostaria de acreditar (na Rússia)", afirmou a diplomata durante um breve encontro com repórteres na ONU, em resposta a uma pergunta sobre a afirmação do negociador russo em Genebra, Sergei Riabkov, de que seu país não tem intenção de atacar a Ucrânia.



"Gostaria que fosse verdade, de que eles não têm planos, mas tudo o que vimos até agora indica que eles estão indo nessa direção", acrescentou Thomas-Greenfield.



Após uma reunião em Genebra, EUA e Rússia disseram que queriam continuar suas negociações com o objetivo de buscar uma desescalada das tensões, enquanto reiteravam seus avisos mútuos.