Principal réu de ataques em Paris declarado 'apto' a comparecer em julgamento após se recuperar da covid

O principal réu nos ataques de Paris que deixaram 130 mortos em 13 de novembro de 2015, Salah Abdeslam, está "apto" a comparecer no julgamento a partir de terça-feira depois de ter se recuperado da covid-19, indicou um relatório médico nesta segunda-feira (10).



Abdeslam "está atualmente curado" da covid-19 e "desde 3 de janeiro de 2022, segundo as mais recentes recomendações em vigor, encontra-se medicamente e saudavelmente apto a comparecer em audiências", conclui o relatório consultado pela AFP.



Na quinta-feira, o presidente do tribunal que o julga, Jean-Louis Périès, voltou a adiar o processo a pedido dos advogados do réu, que exigiam uma segunda opinião médica sobre a sua capacidade de comparecer, em um momento chave do julgamento.



O magistrado adiou o julgamento para terça-feira (11), mas "sob reserva" do resultado do relatório encomendado a dois médicos sobre a condição do único membro vivo dos comandos que atacaram o Estádio da França, as esplanadas da capital e o salão do Bataclan.



Após o depoimento de sobreviventes, familiares das vítimas e investigadores, o julgamento deveria entrar em uma nova fase na semana passada com o interrogatório dos 14 acusados presentes, mas muitos advogados alertaram para possíveis infecções.



Salah Abdeslam, que se recusou se vacinar "por motivos pessoais", testou positivo para covid-19 em 27 de dezembro. No entanto, compareceu ao tribunal em 6 de janeiro, depois que um primeiro relatório médico o declarou "apto", apesar de não ter um teste negativo.



"A persistência de um PCR positivo mais de 10 dias após o início dos sintomas em um doente imunocompetente, vacinado ou não, que tenha apresentado uma forma sintomática ligeira ou moderada (...) não pode ser associada a contágio", sublinha o novo relatório.