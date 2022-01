Empresa chinesa de apoio escolar demite 60.000 pessoas

Uma grande empresa chinesa do setor de apoio escolar, a New Oriental Education & Technology, anunciou a demissão de 60.000 pessoas, após ser pressionada pelo governo.



Em julho, após tomar medidas contra os gigantes da tecnologia, a China endureceu seu tom contra o lucrativo setor privado de educação.



O fundador e presidente da New Oriental Education & Technology anunciou o plano de demissão neste final de semana, nas redes sociais.



Segundo ele, sua empresa, que tem capital aberto em Hong Kong, perdeu 90% do valor de mercado no ano passado.



"Em 2021, a New Oriental teve que enfrentar muitas mudanças, com muitas incertezas em nossa atividade devido aos regulamentos, à pandemia e ao contexto internacional", explicou Yu Minhong em sua conta no WeChat.



De acordo com as novas diretrizes do governo, as empresas de apoio escolar terão que se registrar como associações sem fins lucrativos e não poderão dar aulas nos finais de semana, feriados ou férias escolares.



Desde que o governo tomou essa decisão, a New Oriental Education & Technology encerrou a maioria de seus cursos, tanto online quanto presenciais.



Em outra postagem, Yu acrescentou que após as demissões, o grupo terá 50 mil funcionários e professores.



Na China, onde o ensino é particularmente elitista e competitivo, a indústria de aulas particulares e de preparação para exames gerava perto de 260 bilhões de dólares (220 bilhões de euros) em 2018, de acordo com a L.E.K. Consulting.



Mas o governo chinês, que quer estimular a natalidade, quer reduzir a carga escolar e superar a relutância de seus habitantes em ter mais filhos por medo de não poder pagar pelos estudos.