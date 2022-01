Regulador europeu pode decidir sobre a pílula anticovid da Pfizer em 'semanas'

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta segunda-feira (10) que iniciou uma avaliação do pedido de uso da pílula anticovid da empresa farmacêutica americana Pfizer na União Europeia, especificando que poderia emitir uma licença em "algumas semanas".



Em dezembro, a agência europeia deu luz verde para as autoridades nacionais permitirem o uso emergencial desse tratamento, chamado Paxlovid.



Mas o procedimento atual pode dar um autorização ampla para o uso desse composto nos 27 países do bloco europeu.



"A EMA vai analisar os benefícios e riscos do Paxlovid em um período mais curto e poderá emitir uma decisão em semanas", indicou a agência em comunicado.



O regulador explicou que os prazos dependem da robustez dos dados fornecidos pela Pfizer.



Os antirretrovirais atuam reduzindo a capacidade de um vírus se replicar, o que atenua o quadro clínico. Essa forma de tratamento é muito esperada, pois pode ser administrada em casa e o paciente só precisa tomar o comprimido com um copo de água.