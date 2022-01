Novo governo da Holanda toma posse após espera recorde

O novo governo holandês prestou juramento na segunda-feira (10), cerca de dez meses após as eleições, um recorde para o país.



O quarto mandato de coalizão consecutivo do primeiro-ministro Mark Rutte foi empossado pelo rei Willem-Alexander, em uma cerimônia oficial no palácio real Noordeinde em Haia, onde fica a sede do Parlamento.



A principal agenda nesta nova gestão será o combate ao aquecimento global.



Batizado "Rutte IV", o novo governo quer construir duas centrais nucleares e prevê dedicar 35 bilhões de euros (cerca de 40 bilhões de dólares) em dez anos para combater a mudança climática, uma grande ameaça para a Holanda, que tem um terço de seu território sob o nível do mar.



Segundo Rutte, conhecido por andar de bicicleta, a coalizão pretende se concentrar nesta questão "pela próxima geração" de um país muito dependente do gás.



Com este objetivo, a Holanda terá pela primeira vez um ministro para Clima e Energia, Rob Jetten, de 34 anos, e o novo governo deseja que o país seja neutro em emissões para 2050.