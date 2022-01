Covid-19: China lança campanha de testagem em massa em cidade de 14 milhões de habitantes

A cidade de Tianjin, no norte da China, recomendou neste domingo (9) aos seus 14 milhões de habitantes que permaneçam em casa, enquanto realiza testes de covid em massa após detectar vários casos, alguns deles da variante ômicron, informou a imprensa estatal.



Tianjin, uma grande cidade portuária cerca de 150 km ao sudeste de Pequim, se tornou uma nova área de preocupação para as autoridades sanitárias depois de registrar mais de 20 casos de covid-19 nesses últimos dias, a maioria importados do exterior, segundo a comissão nacional de saúde.



Há pelo menos dois casos da variante ômicron e 15 infecções em escolas, segundo a mídia estatal.



Tianjin lançou uma campanha de testes em massa neste domingo e pediu aos moradores para ficarem em casa ou perto de casa para facilitar os testes de detecção.



As autoridades chinesas já enfrentaram um surto maior na cidade de Xi'an, no noroeste.



As medidas draconianas de tolerância zero aplicadas pelo gigante asiático contra o coronavírus, entre elas confinamentos estritos e testes em massa imediatos, geraram críticas.



Segundo dados oficiais, desde o início da pandemia a China registrou apenas 100.000 casos e 4.636 mortes.