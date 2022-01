Terremoto de 5,9 graus abala o leste de Papua Nova Guiné

Um tremor de 5,9 graus foi sentido perto do litoral leste de Papua Nova Guiné, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O terremoto teve seu epicentro a 200 km do litoral da ilha Nova Bretanha, a 19 km de profundidade, e foi sentido às 23h05, segundo o USGS.



Inicialmente não há registros de danos ou alertas de tsunami.



Papua Nova Guiné fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que é altamente sísmico devido ao atrito entre placas tectônicas.



Em julho de 2020, um terremoto de 6,9 graus causou terror na capital Port Moresby, mas não foram registrados maiores danos.



Em fevereiro de 2018, outro movimento telúrico de 7,5 graus atingiu a área alta do país provocando deslizamentos que destruíram casas e deixaram ao menos 125 mortos.