Biden fará discurso sobre Estado da União em 1 º de março

O presidente Joe Biden fará em 1º de março o discurso do Estado da União, tradicional pronunciamento anual dos presidentes dos Estados Unidos no Congresso, confirmou o governo americano nesta sexta-feira.



Segundo a Casa Branca, o presidente aceitou o convite feito horas antes pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.



O dia 1º de março é mais tarde do que o de costume para o discurso anual, que o presidente costuma fazer no fim de janeiro ou começo de fevereiro. Isso provavelmente se deve à pandemia: a variante ômicron está se espalhando rapidamente pelo país e por todo o mundo, e o discurso presidencial normalmente acontece diante de uma audiência cheia de deputados, senadores e muitos convidados.



Além disso, uma data posterior para o discurso dá mais tempo para que Biden possa conseguir a aprovação dos planos de gastos trilionários e de outras reformas que estão paralisadas no Congresso.



Se conseguir a aprovação, Biden certamente promoverá essa vitória em seu discurso aos legisladores.