O líder de máfia italiana preso na Espanha graças a imagem do Google

Imagem do Google Maps mostra homem com características de Gammino (à direita) em frente à mercearia (foto: Google Maps)

Um líder de máfia italiana que ficou foragido por anos foi preso após ser flagrado no aplicativo Google Maps.

Gioacchino Gammino, de 61 anos, foi encontrado em Galapagar, a cerca de 40 km de Madri, na Espanha, onde vivia com o nome de Manuel.

Uma foto do Google Street View que mostra um homem parecido com Gammino parado em frente a uma mercearia foi fundamental para rastrear o fugitivo, disseram os investigadores.

Gammino escapou de sua cela em Roma em 2002 e foi condenado à prisão perpétua por assassinato no ano seguinte.

Ele era membro de um grupo mafioso siciliano conhecido como Stidda e um dos gangsters mais procurados da Itália.

A polícia siciliana suspeitou que Gammino estava na Espanha, mas foi a foto de um homem conversando na frente de uma mercearia que desencadeou uma investigação imediata.

Sua identidade foi confirmada quando a polícia encontrou uma página no Facebook de um restaurante agora fechado, chamado Cocina de Manu, que ficava próximo ao estabelecimento visto no Google Maps.

Fotos de Gammino com roupas de chef foram postadas no perfil e ele foi identificado por uma cicatriz no queixo.

O restaurante tinha pratos sicilianos no menu.

Ele foi preso em 17 de dezembro, mas a notícia foi veiculada pelo jornal italiano La Repubblica apenas nesta quarta-feira (5/1).

Após sua prisão, ele teria dito à polícia: "Como eles me encontraram? Nunca liguei para minha família em 10 anos."

Gammino está detido na Espanha e a polícia italiana espera extraditá-lo até o fim de fevereiro, disse à agência de notícias Reuters Nicola Altiero, vice-diretor da unidade policial antimáfia do país europeu.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!