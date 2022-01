Prédio pega fogo e deixa 13 mortos, entre eles 7 crianças na Filadélfia

Prédio pega fogo e deixa 13 pessoas mortas na Filadélfia (foto: Reprodução/Twitter/ABC News )

Ao menos 13 pessoas morreram nesta quarta-feira (5) no incêndio de um prédio na Filadélfia (leste), nos Estados Unidos, 7 deles menores, anunciaram um responsável dos bombeiros da cidade e jornais americanos."Atualmente, o número de mortos é de 13", disse Craig Murphy, vice-comissário dos bombeiros da cidade, embora o número, alertou, seja "dinâmico", pois o trabalho continua na busca de possíveis vítimas.Duas pessoas, incluindo um menor, foram hospitalizadas em estado grave.No total, 26 pessoas viviam no prédio, propriedade da Secretaria Municipal de Habitação. Oito delas teriam conseguido escapar das chamas."Não tenho palavras para descrever o que sentimos", disse Murphy que assegurou, visivelmente comovido, que em 35 anos como bombeiro "este é um dos piores incêndios" que presenciou."Este é sem dúvida um dos dias mais trágicos da história de nossa cidade", disse o prefeito da Filadélfia, Jim Kenney.O serviço de bombeiros da cidade informou que sua equipe chegou ao imóvel de proteção oficial às 06h40 (08h40 no horário de Brasília) "e encontraram um forte incêndio no segundo andar de um prédio de três andares"."Levamos 50 minutos para controlar o fogo", informou o serviço de bombeiros em um tuíte.De acordo com Murphy, o Departamento de Habitação inspecionou o prédio de tijolos de três andares em 2019 e 2020 e instalou detectores de fumaça, mas pelo menos quatro desses detectores não estavam operacionais na quarta-feira.O prédio, construído em 1920, está localizado em uma área densamente povoada próxima a uma universidade, ao Museu de Arte e a outras instituições da cidade.Os vizinhos disseram à mídia local que estão impactados pelo incêndio, cujas causas ainda não foram estabelecidas.