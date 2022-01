Israel registra outro recorde de contágios de COVID-19

Mulher passa ao lado de centenas de máscaras descartadas em uma cerca em Israel (foto: JACK GUEZ / AFP)

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Israel anunciou, nesta quarta-feira (5/01), que registrou quase 12.000 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas, um novo teto desde o início da pandemia.Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados 11.978 novos casos desde terça-feira, superando as 11.344 infecções de 2 de setembro de 2021.No total, cerca de 60.000 pessoas testaram positivo para COVID-19 em Israel, mas apenas 125 se encontram em estado grave, de acordo com o ministério.Em um país de 9,4 milhões de habitantes, pelo menos 4,3 milhões receberam uma dose de reforço da vacina anticovid. E as autoridades começaram a aplicar uma quarta dose para pessoas imunossuprimidas.Na terça-feira, o primeiro-ministro Naftali Bennett disse que o número de casos "está aumentando" e considerou que o país registrará "dezenas de milhares de novos casos nos próximos dias"."A boa notícia é que as vacinas são eficazes", insistiu ele, durante uma visita a um hospital no centro de Israel."As pessoas vacinadas e de máscara certamente não terão uma forma grave da doença", completou.Desde o início da pandemia, Israel acumula 1,4 milhão de infecções e 8.247 mortes, segundo dados oficiais.