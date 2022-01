Anticorpos quintuplicam com a quarta dose da vacina anticovid, diz estudo israelense

A aplicação de uma quarta dose da vacina contra o coronavírus é "segura" e aumenta em cinco vezes os anticorpos, disse o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, nesta terça-feira(4), em visita a um hospital que realizou um estudo sobre o assunto.



Bennet disse que a aplicação da quarta dose a 154 funcionários no Hospital Sheba, perto de Tel Aviv, demonstrou que o procedimento "funciona".



"Uma semana após a quarta dose, sabemos com alto nível de certeza que a quarta dose é segura", disse ele ao lado da professora Galia Rahav, chefe da unidade de doenças infecciosas de Sheba e diretora do estudo.



"Uma semana após a administração da quarta dose, observamos que o número de anticorpos da pessoa vacinada quintuplicou", acrescentou.



"Isso provavelmente significa um aumento significativo na proteção contra infecções, hospitalização e sintomas graves", continuou ele, observando que o centro publicará suas conclusões em breve.



Na sexta-feira, Israel começou a administrar a quarta dose para pessoas com imunidade baixa e na segunda-feira expandiu essa medida para profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos, tornando-se um dos primeiros países a fazê-lo.



O país registrou oficialmente mais de 1,4 milhão de casos de infecção por covid-19 e 8.247 mortes.



