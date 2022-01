Oposição da França suspende debate de lei sobre passaporte sanitário

O partido do presidente francês Emmanuel Macron (centro) recebeu nesta terça-feira (4) um "golpe" promovido pela oposição, que na segunda-feira (3) à noite decidiu suspender o debate sobre o projeto de lei para transformar o atual passaporte sanitário em um passaporte de vacinação.



O debate, entretanto, será retomado nesta terça-feira à noite, segundo fontes parlamentares.



Na segunda-feira, a câmara baixa da Assembleia Nacional estava debatendo a instauração de um passaporte sanitário que consiste em uma pauta de vacinação completa para comparecer a eventos, restaurantes ou viajar em trens interurbanos, no lugar do passaporte atual, o qual inclui a possibilidade de apresentar um teste negativo recente de covid-19 ou ter se recuperado recentemente da doença.



Mas quando o governo pediu aos deputados para continuar debatendo o projeto depois de meia-noite, para garantir que a lei possa ser aprovada esta semana, o partido Os Republicanos (LR, conservador), junto à extrema-direita e à esquerda radical, decidiram suspender o debate.



A decisão colocou o partido de Macron, A República em Marcha (LREM), em uma posição delicada: como não tinha todos os seus deputados no hemiciclo durante a votação, apesar de ser maioria no Parlamento, a iniciativa da oposição saiu à frente e o debate foi suspenso.



A imprensa francesa apontou que a decisão surpresa do LR, que apoiou a maior parte da legislação, é um indício da crescente tensão política no país para as eleições presidenciais de abril, para as quais Macron aparece como favorito.



O porta-voz do governo Gabriel Attal afirmou que, com essa manobra, a oposição quer "arruinar o calendário" de implementação do passaporte de vacinação por razões puramente políticas.



"Faremos todo o possível para nos encaixarmos ao calendário estabelecido", declarou o porta-voz à rádio France Inter. O governo quer que a lei seja aprovada até 15 de janeiro.



O ocorrido expôs as fraquezas do LREM, um partido que não conseguiu construir uma base sólida desde a ascensão meteórica de Macron à Presidência em 2017.