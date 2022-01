Chanceleres da Otan farão reunião virtual dedicada à Ucrânia

Os chanceleres dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) farão uma reunião virtual de emergência na sexta-feira (7) sobre a situação na Ucrânia, anunciou a aliança militar nesta terça-feira (4).



Além da tensão na fronteira entre Ucrânia e Rússia, na reunião os chanceleres também abordarão "assuntos gerais de segurança europeia".



A tensão nessa região se agravou nos últimos meses devido aos temores de que a Rússia esteja preparando uma invasão em grande escala na Ucrânia, já que concentra 100.000 tropas ao longo da fronteira comum.



Altos funcionários dos Estados Unidos e da Otan manterão negociações com a Rússia na próxima semana, depois que o governo russo apresentou uma lista de demandas.



A Rússia insiste que a Otan rejeite conceder a adesão à ex-soviética Ucrânia, além de retirar suas forças da aliança militar perto da fronteira russa.



Os países ocidentais, por outro lado, rejeitam as demandas russas e já ameaçaram fazer a Rússia pagar um "preço alto" se lançar uma incursão militar na Ucrânia.



O governo americano tentou garantir aos cautelosos aliados europeus que atuará de forma coordenada, descartando temores de buscar uma saída que afete a Europa, mas sem realizar consultas.



A última reunião do conselho conjunto Otan-Rússia aconteceu em 2019. Desde então, as relações entre os dois antigos inimigos da Guerra Fria se congelaram em meio a uma profunda desconfiança mútua.



A Otan insiste que permanece aberta ao diálogo, embora já tenha acusado a Rússia de rejeitar seu convite para manter novas negociações.