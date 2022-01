Steinmeier avança para 2º mandato como presidente na Alemanha

O social-democrata Frank Walter Steinmeier, que recebeu o apoio dos Verdes nesta terça-feira (4), deve ser reeleito em fevereiro para um segundo mandato como presidente da República Federal da Alemanha.



Steinmeier já havia recebido o apoio de seu partido, o SPD, e dos liberais do FDP. Junto com os Verdes, eles formam a atual maioria que sucedeu aos conservadores de Angela Merkel no poder.



No dia 13 de fevereiro, o candidato, que fará 66 anos na próxima quarta-feira, receberá a maioria dos votos dos membros do Bundestag (Parlamento Federal) e do Bundesrat (Conselho Federal), as Câmaras baixa e alta do Legislativo alemão, respectivamente.



Eleito por cinco anos, o presidente alemão pode cumprir no máximo dois mandatos.



Eleito pela primeira vez em 2017, Steinmeier é um "presidente federal muito bom, muito respeitado, que prestou grandes serviços ao nosso país durante seu primeiro mandato", justifica o "Grünen", ao anunciar seu apoio, em um comunicado.



Em maio de 2021, ele anunciou sua candidatura a um novo mandato para "ajudar a curar as feridas" infligidas pela pandemia da covid-19 à população alemã.



O cargo de presidente na Alemanha é, sobretudo, honorário, com o poder se concentrando nas mãos do chefe do governo e do Parlamento. Ainda assim, tem valor de autoridade moral do país.