Ao menos 45 passageiros testam positivo para covid em cruzeiro na Itália

Pelo menos 45 passageiros de um cruzeiro foram colocados em quarentena no porto de Gênova e atendidos após testarem positivo para covid-19 nesta segunda-feira (3), informou a empresa.



De acordo com a imprensa italiana, os testes realizados a bordo do navio "Grandiosa" da MSC, que chegou a Gênova vindo de Marselha nesta manhã, às 07h GMT, revelaram cerca de 150 casos positivos.



Procurada pela AFP, a companhia MSC negou o número, apontando que foram registrados apenas 45 casos, "em sua maioria assintomáticos".



"De acordo com o protocolo, os passageiros positivos e pessoas próximas foram imediatamente isolados em cabines com varanda e receberam atendimento médico", disse.



Acrescentou que eles "foram desembarcados hoje em Gênova para serem conduzidos aos seus locais de origem com todas as garantias de segurança", a cargo da empresa, indicou a assessoria de comunicação da MSC.



As autoridades do porto de Gênova não forneceram dados, mas confirmaram à AFP a transferência pelos serviços de proteção civil dos casos positivos italianos para as suas casas, enquanto os estrangeiros foram encaminhados para hospitais.