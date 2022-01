Tempestade de neve atinge Washington e região

Depois de uma semana de festas repleta de cancelamentos de voos e um pico recorde de casos de covid-19 nos Estados Unidos, uma forte tempestade de inverno afetou o transporte nesta segunda-feira(3) e forçou o fechamento de escolas e serviços federais em Washington e na costa central do Atlântico.



Muitos americanos correram para casa após o período de Natal e Ano Novo, uma semana em que milhares de voos foram cancelados devido ao mau tempo e casos de covid-19 registrados em tripulações de companhias aéreas.



No primeiro dia útil do ano, esta segunda-feira, ao meio da manhã, 3,5 mil voos já haviam sido cancelados, sendo 2 mil com partida ou chegada nos Estados Unidos, segundo o site de rastreamento de voos FlightAware. Junto com os 2,7 mil voos desmarcados no domingo e 2.750 no sábado, os últimos cancelamentos agravaram a situação para os viajantes.



"Ei, @SouthwestAir, você pode parar de cancelar todos os voos saindo de DCA (Aeroporto Nacional de Washington)? Preciso ir para casa", escreveu o passageiro Kyle Hughes no Twitter.



As novas interrupções se multiplicaram quando uma tempestade atingiu a capital e outras áreas da costa atlântica. De acordo com as previsões oficiais, a tempestade deixará entre 12,7 e 25,4 centímetros de neve em Washington.



"A neve forte e ventos fortes podem trazer condições de viagem perigosas e quedas de energia esparsas", advertiu o Serviço Meteorológico Nacional.



As autoridades pediram aos funcionários federais na capital e arredores que ficassem em casa. Como o teletrabalho se tornou comum durante a pandemia de coronavírus de dois anos, não está claro qual parte do governo será afetada. Escolas da região também fecharam devido à neve.



Os aeroportos de Chicago e Atlanta, assim como de Denver, Detroit, Houston e Newark, foram duramente atingidos no fim de semana. Nesta segunda-feira, os aeroportos de Nova York, Washington e Baltimore foram os que mais suspenderam voos.



O tráfego aéreo em todo o mundo sofreu durante as festas com a variante ômicron, já que muitos pilotos e comissários de bordo testaram positivo para covid-19 ou tiveram que ficar em quarentena após contatos com contaminados.