Chefe da diplomacia da UE visitará a Ucrânia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, visitará a Ucrânia esta semana em uma demonstração de apoio a Kiev diante do fortalecimento militar da Rússia na fronteira comum, anunciou seu escritório em Bruxelas nesta segunda-feira (3).



As tensões aumentaram nos últimos meses devido à convicção nas capitais ocidentais de que a Rússia pode estar planejando uma invasão em grande escala da Ucrânia, após concentrar cerca de 100.000 soldados na fronteira.



Altos funcionários dos Estados Unidos e da Rússia manterão dois dias de negociações em Genebra, na Suíça, começando no domingo, depois que o governo russo fez uma série de exigências a Washington.



Borrell, que se encontrará com autoridades ucranianas em Kiev durante sua visita de terça a quinta-feira, insistiu que "qualquer debate sobre a segurança europeia deve ocorrer em coordenação e com a participação da UE".



A UE teme que esteja sendo deixada de lado enquanto os Estados Unidos e a Rússia discutem o equilíbrio de poder na Europa em negociações que lembram a era da Guerra Fria.



Borrell visitará a "linha de contato" onde as forças armadas da Ucrânia enfrentam separatistas apoiados pela Rússia.



A Rússia anexou a península da Crimeia em 2014, Moscou é acusada por países ocidentais de fomentar um conflito sangrento no leste da Ucrânia, que já deixou mais de 13.000 mortos.



Por sua vez, a Rússia insiste que a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, deve rejeitar a concessão de adesão à ex-Ucrânia soviética e repelir suas forças perto da fronteira russa.



Enquanto isso, aliados ocidentais ameaçaram a Rússia de pagar um "alto preço" se lançasse uma incursão na Ucrânia.