Opep designa Haitham al-Ghais, do Kuwait, como secretário-geral

O kuwaitiano Haitham al-Ghais foi designado nesta segunda-feira (3) secretário-geral da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), informou o cartel em um comunicado na véspera de sua reunião mensal.



Este veterano do setor do petróleo assumirá o cargo em agosto por três anos.



Sucederá o nigeriano Mohamed Barkindo, que ocupa este posto desde 2016, em um momento em que a Opep trabalha para a recuperação da demanda de hidrocarbonetos após o impacto da pandemia de covid-19.



O secretário-geral da Opep não tem poder executivo, mas é a figura pública da organização e às vezes exerce funções diplomáticas para facilitar as discussões entre países com interesses divergentes, como Arábia Saudita e Irã ou, mais recentemente, Emiratos Árabes Unidos.



"Al-Ghais é um veterano da Kuwait Petroleum Corporation (KPC)", um conglomerado estatal do qual foi diretor de seus escritórios em Pequim e Londres, e "foi líder da Opep para o Kuwait de 2017 a junho de 2021", disse o cartel em um comunicado.



A organização, com sede em Viena, agradeceu a Mohamed Barkindo pelo seu trabalho à frente da "direção durante seus dois mandatos consecutivos".



Nesses dois mandatos, a Opep se associou a outros dez países, incluindo Rússia, mediante um acordo assinado em 2016 (a chamada Opep+).



Enquanto o grupo perdia influência no mercado no auge do óleo de xisto dos Estados Unidos, esta aliança permitiu que os produtores limitassem suas extrações do ouro negro desde a pandemia de covid-19.



Um esforço que fez os preços aumentarem, embora tenha sido muito criticado pelos países consumidores como os Estados Unidos.