Israel começa a aplicar 4ª dose da vacina anticovid no grupo +60 anos

Israel começou, nesta segunda-feira (3), a administrar a quarta dose da vacina contra o coronavírus em pessoas com 60 anos ou mais, em meio a um aumento de casos provocado pela variante ômicron.



No domingo à noite, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, anunciou que todos os israelenses a partir dos 60 anos e pessoal médico poderão receber uma quarta dose da vacina contra a covid-19, se tiverem sido imunizados com uma terceira dose há mais de quatro meses.



O governo aposta nessa quarta dose para tentar amenizar os efeitos da nova onda de covid-19 nas pessoas mais vulneráveis.



"A onda da ômicron está aqui e temos que nos proteger", declarou Bennett.



No caso dos imunossuprimidos, a quarta dose foi aprovada pelo governo na última quinta-feira (30), após a campanha de reforço iniciada no verão passado.



Além disso, Israel recebeu, também na quinta-feira, a primeira entrega de comprimidos anticoronavírus da Pfizer.



Nas últimas 24 horas, o país registrou 6.562 casos, 50% a mais do que no dia anterior, de acordo com balanço do Ministério da Saúde. Deste total, apenas 110 são casos graves.



