Nove soldados morrem em ataque do EI na Síria

Nove soldados sírios foram mortos em uma emboscada por combatentes jihadistas perto de instalações de petróleo no leste da Síria - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta segunda-feira (3).



"Nove soldados e (membros de) milícias armadas aliadas morreram em uma emboscada armada pelo grupo Estado Islâmico (EI)", disse o OSDH.



O ataque com foguetes contra um comboio em uma área remota da província de Deir Ezzor, onde o EI tem esconderijos, também deixou 15 feridos entre as forças pró-governo, acrescentou a ONG.



A agência estatal de notícias síria relatou cinco mortos em uma emboscada do EI contra um comboio militar.



Em 2014, este grupo instalou um autoproclamado califado entre Síria e Iraque, mas acabou sendo derrotado militarmente nos dois países. O EI mantém, no entanto, sua atividade com atentados contra as forças de segurança da região.