Bolsonaro é internado de urgência por suspeita de obstrução intestinal

O presidente Jair Bolsonaro foi hospitalizado de urgência na madrugada desta segunda-feira (3) para tratar uma possível obstrução intestinal - informou a imprensa local.



Bolsonaro, de 66 anos, no cargo desde 2019, foi levado para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Chegou direto de Santa Catarina, onde passou as festas de fim de ano, conforme a TV Globo e vários veículos da imprensa brasileira.



Procurados pela AFP, nem a assessoria da Presidência nem do hospital responderam até o momento.



Imagens da TV Globo mostram o presidente desembarcando do avião presidencial a pé, junto com sua comitiva.



O médico Antônio Luiz Macedo, que já operou Bolsonaro em outras ocasiões, disse ao portal de notícias do UOL que o presidente será submetido a vários exames, incluindo uma tomografia, para investigar a suspeita de obstrução intestinal.



Bolsonaro já foi internado em meados de julho para tratamento de uma obstrução intestinal. Na ocasião, ficou quatro dias internado.



Depois da facada recebida em 2018, Bolsonaro foi submetido a pelo menos quatro cirurgias que o tornaram mais sujeito a sofrer transtornos intestinais.