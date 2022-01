Terremoto de magnitude 6 atinge leste de Taiwan

Um terremoto de magnitude 6 atingiu a costa leste de Taiwan na noite de segunda-feira (2) - informou o Escritório Meteorológico Central, após a ocorrência do sismo, fortemente sentido na capital do território, Taipei.



Ainda não há informações de danos, ou vítimas, deste terremoto registrado a uma profundidade de 19 quilômetros.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) estimou a magnitude do terremoto em 6,2.



O epicentro foi localizado no mar, 56 quilômetros ao leste da cidade costeira de Hualien.



Um jornalista da AFP em Taipei disse que os prédios foram sacudidos violentamente pelo terremoto que atingiu a cidade às 17h46 locais (6h46 no horário de Brasília).



"O movimento durou cerca de 20 segundos, e o chão se moveu para a direita e para a esquerda", relatou um repórter da AFP em Taipei.



Taiwan é comumente atingida por terremotos, já que a ilha fica perto dos limites de duas placas tectônicas.



Hualien, uma cidade muito turística, foi atingida por um terremoto de magnitude 6,4 em 2018 que deixou 17 mortos e cerca de 300 feridos.