Bombeiros controlam devastador incêndio no Parlamento da África do Sul

O incêndio devastador que destruiu o Parlamento sul-africano na Cidade do Cabo no domingo (2) foi controlado - anunciaram os bombeiros nesta segunda-feira (3).



"O incêndio foi controlado a partir da meia-noite, e as equipes no local foram sendo reduzidas progressivamente", relatou o porta-voz dos bombeiros da Cidade do Cabo, Jermaine Carelse.



Cerca de 20 socorristas permanecem no local, pois o incêndio continua ativo na parte mais antiga do edifício. Nela, há vários tesouros, entre obras de arte e patrimônio que remontam ao século XVII.



A Biblioteca do Parlamento, que tem uma coleção única de livros, parece ter sido salva das chamas.



Ainda não se determinou a extensão da devastação causada pelo incidente que destruiu completamente a sede da Assembleia Nacional.



"A maior parte dos danos está, sem dúvida, neste prédio, que não poderá ser usado por vários meses", disse Carelse.



O complexo era composto por três partes: o prédio que abrigava a Assembleia Nacional; uma ala onde ficava a Câmara Alta, ou Conselho Nacional das Províncias; e a parte histórica mais antiga, onde os os parlamentares se reuniam antigamente.