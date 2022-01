O Kuwait orientou seus cidadãos a não viajarem para vários países europeus, ou a saírem destes territórios, devido ao aumento de casos da variante ômicron do coronavírus.



Esta recomendação diz respeito a Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Itália.



Em um comunicado publicado na noite de domingo (2), o Ministério das Relações Exteriores do Kuwait recomendou aos kuwaitianos que "adiem suas viagens", em geral, e para estes cinco países europeus, em particular.



Além disso, pede a seus cidadãos que, se estiverem nestes territórios, voltem para seu país, "devido ao aumento significativo e sem precedentes do número de casos" de covid-19.