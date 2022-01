Arábia Saudita acusa rebeldes huthis de capturarem barco no mar Vermelho

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita que intervém no Iêmen, país devastado pela guerra, acusou os rebeldes huthis, nesta segunda-feira (3), de terem "capturado" um navio com bandeira dos Emirados no Mar Vermelho.



Os rebeldes huthis são "responsáveis por este ato criminoso" dirigido contra um navio que transportava equipamentos médicos, afirmou a coalizão em um comunicado.



A embarcação foi capturada na província portuária de Hodeida, no oeste do Iêmen. Segundo a coalizão, levava suprimentos destinados a um hospital de campanha no arquipélago iemenita de Socotra.



Os rebeldes huthis confirmaram a apreensão do navio, alegando que transportava "material militar".



A embarcação "penetrou águas iemenitas sem autorização" e estava realizando "atos hostis", disse o porta-voz militar dos rebeldes, Yahya Saree, no Twitter.