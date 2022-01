Site de notícias independente de Hong Kong anuncia fechamento

Um site independente de Hong Kong que distribui conteúdo informativo anunciou neste domingo (2) que está encerrando suas atividades "para garantir a segurança de todos", três dias depois que a polícia realizou uma investida contra outro meio independente, acusado de sedição.



O CitizenNews, uma página de informação financiada por seus usuários e fundada em 2017 por um grupo de jornalistas, é uma das fontes de informação mais populares de Hong Kong, com mais de 800.000 seguidores nas redes sociais.



Em 2021, chegou a contratar jornalistas de outros veículos, depois que as autoridades aumentaram o controle sobre a imprensa. A emissora de radiodifusão de Hong Kong passou para o controle dos dirigentes pró-Pequim e o jornal pró-democracia Apple Daily, acusado de representar uma ameaça para a segurança nacional, viu-se obrigado a fechar.



Na tarde deste domingo, o CitizenNews anunciou "com enorme dor no coração" que colocará um ponto final em suas atividades na próxima terça-feira (4) e que sua página na internet será fechada "mais tarde".



"Infelizmente, não podemos seguir tentando transformar nossas convicções em realidade sem sentir medo, devido à mudança radical da sociedade nos últimos dois anos e da deterioração do ambiente midiático", escreveu o CitzenNews em nota.



Quatro dos cofundadores do CitizenNews são ex-presidentes da associação de jornalistas de Hong Kong.



A China aumentou seu controle sobre Hong Kong após as manifestações pró-democracia que sacudiram a ex-colônia britânica em 2019. Uma das maneiras de fazê-lo foi reprimindo a imprensa local.



Na quarta-feira (29), a polícia realizou uma batida na redação do StandNews, um meio similar ao CitizenNews, que anunciou o seu fechamento horas depois.