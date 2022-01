Americanos temem pela democracia um ano após invasão ao Capitólio, mostram pesquisas

Um ano após a violenta invasão do Capitólio, sede do Legislativo dos Estados Unidos, os americanos permanecem profundamente preocupados com a saúde da sua democracia e cerca de um terço diz que a violência contra o governo às vezes pode ser justificada, segundo duas pesquisas publicadas neste domingo (2).



O ataque de 6 de janeiro de 2021 à sede do Congresso, liderada por centenas de apoiadores radicais do então presidente Donald Trump, foi "um presságio de uma crescente violência política" e de que a democracia americana "está ameaçada", segundo dois terços dos consultados em uma pesquisa da emissora CBS News.



Enquanto isso, o "orgulho" dos americanos com sua democracia diminuiu drasticamente, de 90% em 2002 para 54% atualmente, segundo uma pesquisa conjunta do The Washington Post e da Universidade de Maryland.



À medida que se aproxima o aniversário do ataque, em 6 de janeiro, as consultas apresentam motivos específicos de preocupação: a CBS revelou que 28% dos consultados acreditam que se pode usar a força para defender o resultado de uma eleição, enquanto 34% disseram ao The Washington Post que uma ação violenta contra o governo às vezes pode ser justificada - o maior percentual em décadas.



Os resultados sublinham as opiniões aparentemente quase irreconciliáveis que dividem a sociedade americana, as quais o presidente democrata Joe Biden, que assumiu o cargo 14 dias após os distúrbios no Capitólio, prometeu superar.



Dois terços dos apoiadores de Trump continuam acreditando em sua acusação infundada de que houve fraude e que Biden não é o presidente eleito legitimamente.



Trump tinha discursado para milhares de simpatizantes pouco antes da invasão, dizendo-lhes que as eleições tinham sido "fraudadas" e que deviam "lutar como o inferno" para fazer justiça.



A invasão ao Congresso, que terminou com cinco mortos, vários feridos e danos materiais, é alvo de uma investigação de um comitê legislativo especial.



Cerca de 60% dos entrevistados acreditam que Trump tem grande responsabilidade na invasão do Capitólio, ocorrida quando os legisladores estavam prestes a certificar a vitória de Biden.



Mas 83% de seus eleitores acreditam que o nível de responsabilidade de Trump é apenas "parcial" ou "nenhum", segundo a pesquisa do Post.



E 26% dos americanos querem que ele volte a disputar a presidência em 2024, segundo a CBS.