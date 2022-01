Nove mortos no Irã em confronto armado

Nove pessoas, incluindo três membros das forças iranianas, morreram em um confronto com "criminosos armados" na província de Sistão-Baluchistão (sudoeste), informou a Guarda Revolucionária.



"Seis criminosos armados foram mortos e outros cinco ficaram feridos em um confronto" na província de Sistão-Baluchistão, informou o Sepah News, o site oficial da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, em um comunicado no sábado.



"Três combatentes locais morreram como mártires no confronto, que ocorreu perto de uma aldeia" no centro da província, acrescentou o comunicado.



Na sexta-feira, a Guarda Revolucionária havia informado a morte de três pessoas implicadas no assassinato de dois de seus membros em 25 de dezembro na mesma área.



Sistão-Baluchistão, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, é uma região pobre, palco de ataques ou confrontos entre as forças de segurança e grupos armados.



A violência costuma estar relacionada a contrabando ou confrontos envolvendo separatistas da minoria baluchi ou grupos jihadistas ativos na região, que Teerã afirma ter o apoio do Paquistão.