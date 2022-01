Dinamarca quer que todos os seus voos domésticos sejam ecológicos em 2030

O governo da Dinamarca fixou o objetivo ambicioso de que todos os seus voos domésticos sejam ecológicos em 2030, disse neste sábado (1) a primeira-ministra, Mette Frederiksen.



"Será difícil? Sim. Podemos fazê-lo? Acredito que sim. Já estamos trabalhando nisso. Pesquisadores e empresários talentosos estão trabalhando em soluções", disse Frederiksen em sua mensagem de Ano Novo à nação.



"Se tivermos êxito, será um grande avanço ecológico. Não só para a Dinamarca, mas para todo o mundo. Se aprendemos algo nos últimos anos sobre a gestão de grandes crises é que nunca devemos duvidar", afirmou.



Frederiksen não deu detalhes sobre como alcançar este objetivo ambicioso, mas explicou que seu governo estava aberto a introduzir um imposto às emissões de CO2, ao qual se opunha antes.



A indústria da aviação é uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa e as companhias aéreas estão desenvolvendo novas tecnologias mais limpas, como algumas para reduzir o consumo de combustíveis e as emissões.



A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês), que representa 290 companhias aéreas, responsáveis por 83% do tráfego aéreo, comprometeu-se em outubro a zerar as emissões de carbono em 2050.